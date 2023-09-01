الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: تطهير مجرى نهر النيل وفرعيه و ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية ، والتخلص الآمن من مخلفات التطهيرات بالشكل الذى يحافظ على البيئة ، وإعادة تدوير هذه المخلفات لتعظيم الإستفادة منها .

وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف تطهيرات المجارى المائية سواء بالتشغيل الذاتي بمعدات الوزارة أو بالتعاقد مع المقاولين ، حيث تبذل الوزارة مجهودات ضخمة في مجال تطهير مجرى نهر النيل وفرعيه ، وتطهير شبكة الترع والمصارف التي يصل طولها الى أكثر من ٥٥ ألف كيلومتر ، منها حوالى ١٠ آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات ، حيث يتم رفع حوالى ٤.٣٠ مليون م٣ من نواتج التطهير سنوياً من الترع والمصارف .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية جمع المخلفات الملوثة للمجارى المائية والتعامل معها بشكل آمن ، في إطار إنتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها ، حيث تقوم الوزارة حالياً بدراسة الإستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة .

 

وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات 

 

كما أكد على أهمية وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف ، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن ، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف وترشيد إستخدام البلاستيك والذى يُعد أحد المخلفات التي يتم التخلص منها في المجارى المائية ويمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة نظرا لعدم التحلل السريع للمخلفات البلاستيكية .

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تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى ، والسيد المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيد المهندس/ مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .

المخلفات التخلص الامن تطهيرات المجارى الدكتور سويلم تطهير الترع

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