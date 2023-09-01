الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 340 طن قمامة ومخلفات فى حملات نظافة بطنطا

نظافة
نظافة

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طنطا، عن تنفيذ حملات نظافة أسفرت عن رفع 340 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، حيث شاركت في هذه الحملات العديد من معدات الوحدة المحلية، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة والبيئة المحلية.

وأكد حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المجاورة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار حملات النظافة في المراكز والمدن، بهدف رفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني، وتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطن.

رفع 252 طن قمامة في كفر الزيات

كما أعلن عادل داود، رئيس مدينة كفر الزيات عن أن رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، قد رفعت 252 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

فيما أوضح عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، قد رفعت 155 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، 3420 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، خلال حملات لمجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

طنطا حملات نظافة قمامة طارق رحمي الغربية رفع مخلفات

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