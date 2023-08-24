محافظة الغربية تعلن عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمراكز والمدن

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليهم في وقت قياسي، مما يسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى تعلن محافظة الغربية عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وفي سياق منفصل، اجتمع محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لبحث عدد من الملفات التي تخص العملية التعليمية وعلى رأسها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية إيجابية في المدارس.

وتناول الاجتماع متابعة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات، ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

وأكد محافظ الغربية، على إنهاء كافة أعمال الصيانة في المدارس لتأمين دخول الطلاب والتأكد من عدم وجود مشكلات في الصيانة حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى تسكين التلاميذ في الصفوف الأولى بالأدوار السفلية بالمدارس، والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.