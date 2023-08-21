الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حي أول طنطا يعلن عودة اللقاء الجماهيري الإسبوعي غدًا

طارق رحمي
طارق رحمي

أعلن حي اول طنطا أن غدًا الثلاثاء، سيكون بداية عودة القاءات الجماهيرية الإسبوعية بين مسؤولو الحي والمواطنيين لبحث شكاوهم وطلباهم إسبوعيًا بعد غياب طال لعدة سنوات منذ جائجة كورونا.

ويستعد ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، لإطلاق سلسلة لقاءاته الأسبوعية مع المجتمع المحلي، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم واقتراحاتهم التي تهم حياتهم والتزاماتهم من وإلي الدولة

ومن المقرر أن يُعقد أول هذه اللقاءات يوم غد الثلاثاء في الصباح، حيث يستقبل الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وتنعقد الاجتماعات في مقر الحي في حي أول طنطا، وموعد الاجتماع الأول سيكون في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وأكد النجار، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه من المتوقع أن يكون لهذه اللقاءات الأسبوعية تأثير إيجابي على حياة المواطنين في المنطقة، حيث سيتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع رئيس الحي وطرح قضاياهم ومشاكلهم ومقترحاتهم. 

وأضاف ممدوح النجار، أنه سيسعي على دراسة هذه الشكاوى والاقتراحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتلبية احتياجات السكان، وذلك وفقًا لما تقضيه حاجة المواطن ويسمح به القانون، مؤكدًا ان اللقاء المباشر مع المواطنيين هو أحد افضل السبل لحل أي مشاكل تواجه المواطن وتبرز له ما له وما عليه وفقًا للقانون.

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