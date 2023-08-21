الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشكر مفتي الجمهورية على جهوده في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

استقبل اليوم الإثنين، الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمكتبه بدار الإفتاء، الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لتهنئة على تجديد الثقة ومد خدمته لمدة عام آخر مفتياً للديار المصرية، لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

وأكد محافظ الغربية، أن قرار فخامة الرئيس بتجديد الثقة لفضيلة المفتي، يأتي تكليلاً للجهود المبذولة منه على مدار الأعوام السابقة في تطوير الدار ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب في الداخل والخارج، بأساليب متطورة وبناء الوعي خاصة لدى الشباب؛ لحماياتهم من الوقوع في براثن التطرف.

وعبر المفتي عن خالص الامتنان لزيارة محافظة الغربية وتهنئته، مؤكدًا على عمق العلاقات الطبية بينهما، ومتمنيا التوفيق لمحافظ الغربية في أداء عمله والدور المنوط به

محافظ الغربية يهنئ مفتي الديار المصرية على تجديد

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