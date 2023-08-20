الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين، السيد محمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين، الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي، على تكثيف الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قِبَل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كل المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أي مبالغة في الأسعار مع إلزام تجّار الجملة بإعطاء تجّار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم، حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.

كما وجّه بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

وأكد رحمي، خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته الاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

كما شدد المحافظ، على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها، وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة الاسواق بالمحافظة

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