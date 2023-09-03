وزير الرى يستمع إلى طلبات ومشكلات المزارعين فى الدقهلية

في إطار زيارته أمس السبت لمحافظة الدقهلية، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمي المياه، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية، والتقى بالعاملين بالإدارة.

والتقى الدكتور سويلم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب رضا غازي، والنائب محمود العزب، والنائب مكرم رضوان، والنائب خالد حداد، والنائب وحيد فودة، والنائب وحيد قرقر، والنائب فايق الزكي، والنائب السيد جوهر أعضاء مجلس النواب، والنائب ثروث فتح الباب، والنائب طارق عبدالهادي، والنائب رضا الشافعي، أعضاء مجلس الشيوخ، وعزالدين كامل مدير بهيئة تنمية الصادرات، وحمدي حسن أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن.

مجهودات وزارة الري

وخلال اللقاء، أشار الدكتور سويلم إلى ما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه لكل المنتفعين، خاصة خلال الموسم الصيفى لعام 2023، على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وما نتج عنه من ارتفاع كبير في الاستخدامات المائية.

وأشار إلى وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى 2023 والموسم الصيفي 2024 لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين بجميع المحافظات.

وأعرب النواب والمزارعون عن تقديرهم لمجهودات الوزارة لمواجهة الموجة الحارة في الصيف المنقضي، وفي التعامل مع زيادة الطلب غير المسبوق على المياه.

وخلال اللقاء مع النواب تمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة، وعمل صيانة للصرف المغطى بإحدى الأراضي، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال، ونقل الإشراف الإداري لعدد من قطع الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال انتهاء الحاجة لهذه الأراضى لأغراض الري.

كما التقى الدكتور سويلم عددًا من المنتفعين ورؤساء الروابط، حيث استمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم والمعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجارى المائية، وقد أعرب المزارعون عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة.

واستمع الدكتور سويلم إلى كل الطلبات والمقترحات من النواب والمنتفعين ورؤساء الروابط، موجهًا لقيادات الوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الاحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم.