الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: مياه مصر الجوفية العميقة غير متجددة

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، واستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي المهم والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة، مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.

وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة، بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرًا جوفية بالوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة مراعاة عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل جميع الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية، بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية

وأشار لأهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.

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تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور محمد نجيب، بهيئة الاستشعار عن بعد، والمهندسة جيهان الشربينى، رئيس الإدارة المركزية للتليمترى، والدكتورة هبة عبدالعزيز بالمكتب الفني للوزير.

المورد المائي الآبار الجوفية الدكتور سويلم الموارد المائية والري المياه الجوفية

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