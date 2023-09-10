الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى يستعرض خطة تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين بمحيط مصرف كتشنر

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال لمواجهة تلوث المصارف الزراعية ومنها مشروع إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر، وذلك من خلال قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، حيث يهدف المشروع لتحسين البيئة والحد من التلوث في 5 محافظات.

كما يستهدف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذى يتم بالتعاون بين عدة وزارات منها الموارد المائية والرى، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى تحسين نوعية المياه في زمام أراضى المصرف التى تبلغ مساحتها 588 ألف فدان، وذلك لتحسين البيئة المحيطة وحماية حوالى 2 مليون مواطن من التلوث البيئي.

فى الإطار ذاته، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، لاستعراض وبحث الموقف التنفيذي لمشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" ، والذى يُسهم فى تحسين البيئة بالمنطقة المحيطة بمصرف كتشنر في نطاق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية.

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وأوضح وزير الموارد المائية والري، خلال الإجتماع، الأحد، أن المشروع يستهدف فيما يخص وزارة الرى، تنفيذ اعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر ، وتأهيل الأعمال الصناعية، إضافة إلى محطات رفع المياه الواقعة على المصرف.

نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه 

إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ أعمال تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، و عدد من مشاريع تطوير الرى، وأيضًا تطبيق نظم الري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة أثناء رى الأراضى الزراعية بالزمامات التابعة.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد فؤاد مدير عام مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.

تقليل التلوث الاستثمار الأوروبي تحسين نوعية المياه وزير الموارد المائية مصرف كتشنر

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