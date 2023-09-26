وزير الرى: 1627 منشأة للحماية من أخطار السيول بـ6.70 مليار جنيه

إنشاء 28 محطة مياه للشرب بجنوب السودان

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الاحتياجات المائية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، منها أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل إلى ٥٥ ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل إلى حوالي ٧٢٠٠ كيلومتر، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالي ٤٧ ألف منشأة، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعي المنوط به، والمتمثل في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

وأشار وزير الري، في كلمته مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسع السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأة في الصعيد و٥٠٦ منشآت بجنوب سيناء و٥٠ منشأة بشمال سيناء و٧٤ منشأة بالبحر الأحمر و٧٢٩ منشأة في مطروح، بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه، كما يجري تنفيذ ٧٠ منشأة بالصعيد، بتكلفة ١.٣٠ مليار جنيه، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأة بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه.

حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترًا

وفي مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر، تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه، التي أسهمت في اكتساب مساحات من الأراضي قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية استثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه.

واستعرض "سويلم"، مجهودات الوزارة لدعم الدول الإفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث أنشأت الدولة عدد ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان، و٧٥ محطة مياه و٢٨ خزانا أرضيا بأوغندا، و١٨٠ بئرًا جوفية في كينيا و٦٠ بئرًا جوفية في تنزانيا و١٢ بئرًا في الكونغو الديمقراطية.