وزير الرى: عاصفة "دانيال" مرت بسلام على مطروح.. لا خسائر والأمور مستقرة

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، لاستعراض موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على محافظة مطروح.

أعمال الحماية من السيول بمطروح بحالة فنية جيدة

وصرح الدكتور سويلم بأن الأحوال الجوية قد استقرت وتوقفت الأمطار، اليوم الثلاثاء، على مدن ومراكز محافظة مطروح بعد هطول أمطار متقطعة ليلة أمس الإثنين على بعض المناطق بمدينتى مرسى مطروح والسلوم لم يتكون عنها أي سيول أو أضرار نظرا للطبيعة المستوية للمناطق التي هطلت عليها الأمطار، وحدثت تجمعات محدودة للمياه ببعض المساحات المفتوحة والمنخفضة وداخل بعض شوارع مدينة مرسي مطروح - تم التعامل معها بمعرفة مجلس المدينة، ولم يقم سد أبوإسماعيل بمدينة مرسى مطروح بحجز أي كميات من المياه أمامه قياسا بكميات الأمطار الواردة، وجميع أعمال الحماية من السيول بمحافظة مطروح بحالة فنية جيدة.

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول بمحافظة مطروح، أوضح الدكتور سويلم أنه تم مؤخرا إنهاء تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبوإسماعيل (وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٥٤ مترا من أسفل و٥ أمتار من أعلى، كما تم إنهاء إنشاء ١٠٠ بئر نشو (رومانى) بسعة (١٥٠-٢٠٠ متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة.

كما تم رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة، خاصة فى بركة بهى الدين فى ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ فى حركة الأمواج بالبركة لتصل إلى ما يزيد على ١.٥٠ متر، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالواحة بدفع المعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التى تقوم بها الوزارة حاليا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتدعيم جسور بركة بهى الدين بطول يصل إلى ٥ كيلومترات وارتفاع يصل إلى ٢ متر لمواجهة أي ارتفاعات طارئة لمناسيب المياه بالبركة، ولم تسفر العاصفة عن حدوث أي خسائر والأوضاع حاليا مستقرة بواحة سيوة.