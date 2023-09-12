الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: عاصفة "دانيال" مرت بسلام على مطروح.. لا خسائر والأمور مستقرة

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، لاستعراض موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على محافظة مطروح.

أعمال الحماية من السيول بمطروح بحالة فنية جيدة

وصرح الدكتور سويلم بأن الأحوال الجوية قد استقرت وتوقفت الأمطار، اليوم الثلاثاء، على مدن ومراكز محافظة مطروح بعد هطول أمطار متقطعة ليلة أمس الإثنين على بعض المناطق بمدينتى مرسى مطروح والسلوم لم يتكون عنها أي سيول أو أضرار نظرا للطبيعة المستوية للمناطق التي هطلت عليها الأمطار، وحدثت تجمعات محدودة للمياه ببعض المساحات المفتوحة والمنخفضة وداخل بعض شوارع مدينة مرسي مطروح - تم التعامل معها بمعرفة مجلس المدينة، ولم يقم سد أبوإسماعيل بمدينة مرسى مطروح بحجز أي كميات من المياه أمامه قياسا بكميات الأمطار الواردة، وجميع أعمال الحماية من السيول بمحافظة مطروح بحالة فنية جيدة.

txt

وزير الرى: خطة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وحماية الشواطئ بمواد صديقة البيئة

txt

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول بمحافظة مطروح، أوضح الدكتور سويلم أنه تم مؤخرا إنهاء تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبوإسماعيل (وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٥٤ مترا من أسفل و٥ أمتار من أعلى، كما تم إنهاء إنشاء ١٠٠ بئر نشو (رومانى) بسعة (١٥٠-٢٠٠ متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة.

كما تم رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة، خاصة فى بركة بهى الدين فى ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ فى حركة الأمواج بالبركة لتصل إلى ما يزيد على ١.٥٠ متر، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالواحة بدفع المعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التى تقوم بها الوزارة حاليا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتدعيم جسور بركة بهى الدين بطول يصل إلى ٥ كيلومترات وارتفاع يصل إلى ٢ متر لمواجهة أي ارتفاعات طارئة لمناسيب المياه بالبركة، ولم تسفر العاصفة عن حدوث أي خسائر والأوضاع حاليا مستقرة بواحة سيوة.

الحماية من السيول أسامة الظاهر دانيال محافظة مطروح الموارد المائية والري

مواد متعلقة

الأرصاد: مصر آمنة من تأثيرات العاصفة "دانيال"

خطة المواجهة .. 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة كريمان بعد معاناة مع المرض.. وهذا موعد صلاة الجنازة

جريمة منتصف الليل.. "محمد" ينحر شقيقته "فريدة" فى الشارع

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

بيراميدز لـ"الدستور": بن شرقى مسك ختام تعاقدات الميركاتو الصيفى

بديل هالاند.. الصحف العالمية تعلق على انضمام أنتونى موديست للأهلى

وزير الرى: عاصفة "دانيال" مرت بسلام على مطروح.. لا خسائر والأمور مستقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية