خطة المواجهة .. 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول

يواصل قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، استكمال خطة تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة على عدة محافظات منها جنوب سيناء والبحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد، بهدف الحد من المخاطر الناجمة عنها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمنشآت العامة مثل محطات الكهرباء.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، والتي توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتي يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى، حيث يجرى حاليا تنفيذ ٤ عمليات للحماية من أخطار السيول فى مخرات مخر سيل أطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة.

مشروعات الحماية من السيول

كما أوضح وزير الرى، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ عملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان، كما يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد لـ٤ عمليات للحماية من السيول بأسنا بمنطقة وادي الكلاحين، كما يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان.

فى الإطار ذاته، تفقد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، عدد من مشروعات الحماية من السيول، منها تنفيذ سد الروافعة الواقع علي مخر سيل وادي العريش بشمال سيناء، وذلك للوقوف علي الحالة الفنية السد، وفي إطار المتابعة الدورية لمنشآت الحماية من أخطار السيول إستعدادا لأي سيول محتملة، وذلك لحماية المناطق السكنية البدوية والمنشآت العامة والطرق، بجانب الاستفادة من مياه السيول فى زراعة بعض الأراضي.

سدود إعاقة وحوائط توجيه وبحيرات صناعية لاستقبال مياه الأمطار

مشروعات الحماية من السيول

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حزمة مشروعات ضمن خطة قومية متكاملة لمنشآت الحماية من أخطار السيول، مشيرا لـ"الدستور" إلى تضمنها عدة أعمال منها تنفيذ سدود إعاقة وحوائط توجيه وبحيرات صناعية لاستقبال مياه الأمطار.

كما نوه المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري باستمرار تنفيذ خطة مشروعات الحماية من السيول، إضافة إلى تنفيذ خطة من أجل التعامل بكفاءة مع أية عواصف أو سيول خلال الفترة الحالية وأيضًا توفير سبل الحماية اللازمة لجميع للمواطنين والمنشآت العامة والخاصة والطرق الرئيسية خلال الفترة المقبلة ومواجهة أية سيول محتملة.