الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

9 سدود و28 بحيرة وقناة صناعية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

مشروعات الحماية من
مشروعات الحماية من السيول

تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع المياه الجوفية، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة على عدة محافظات منها جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وبعض محافظات الصعيد، وذلك بهدف الحد من المخاطر المترتبة عليها وحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه.

كما أبدت وزارة الموارد المائية والري اهتمامًا كبيرًا بأعمال الحماية من أخطار السيول، خاصة السيول الجارفة التى تعد إحدى الكوارث الطبيعية، نظرًا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية كبيرة، وتهدم في أثناء سريانها منشآت وطرقًا رئيسية.

خطة أعمال مشروعات الحماية من أخطار السيول

فى ذات الإطار، انتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية في جنوب سيناء بالطور، اليوم الإثنين، من تنفيذ عدد ٩ سدود و١٥ بحيرة صناعية، و١٣ قناة صناعية و١٢حاجز توجيه، وذلك ضمن خطة أعمال مشروعات الحماية من أخطار السيول والاستفادة من المياه الناتجة عنها في زراعة بعض الأراضى.

كما انتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية في جنوب سيناء بالطور من تنفيذ ١٢ بربخًا خرسانيًا بنسبة تنفيذ بلغت 98% ضمن عملية حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول.

من جانبه، أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المشروعات القومية المنفذة في الحماية من أخطار السيول، والتى تستهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها.

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كما أكد وزير الموارد المائية والري، الاهتمام الكبير بمشروعات الحماية من أخطار السيول، والذى يعكس الاهتمام الكبير من الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء كثير من المشروعات لحماية المواطنين والبنية التحتية، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وأيضًا الحد من آثار التغيرات المناخية.

أخطار السيول مشروعات الحماية وزارة الموارد هاني سويلم الموارد المائية

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