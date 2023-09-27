حزب "المؤتمر" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

وجّه الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد خير الأنام وسيد العالمين والخلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال رئيس حزب المؤتمر: "إننا بهذه المناسبة العطرة نتمنى الخير والرخاء والنماء لمصرنا الغالية.. عاشت مصر وعاش شعبها العظيم عزيزًا مكرمًا في ظل قائد عظيم استطاع أن يحافظ على تراب الوطن، ونؤكد أننا دائمًا داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة حامية الأرض والوطن".

وأضاف الربان عمر المختار صميدة: "إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة روح طيبة ومعاني سامية وأخلاق حميدة.. نستلهم الصدق والإخلاص والأمانة وكل ما يحمله ديننا الإسلامي الحنيف من قيم نبيلة علَّمت الأمم كيف تكون الإنسانية وكيف يمكن بناء الحضارات بالسلام والأمان والحفاظ على حقوق الأمم والشعوب للعيش في أمن وأمان، هذا الرسول الأمين الذي هدى الله به أمة الإسلام إلى الخير، وعلم البشرية من خلاله معاني السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الأخلاق".

احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

ونظمت وزارة الأوقاف، اليوم، احتفالية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثرَّوا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.