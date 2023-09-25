"إرادة جيل": التجهيز لانتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطى (فيديو)

قال تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن التجهيز لانتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطي، ويجب أن يكون المرشح للمنصب لائقًا بحجم مصر.



وأضاف مطر، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الإثنين، أننا نرى مشهدًا ديمقراطيًا بتواجد بعض ممن اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة، فضلًا عن الحراك من أجل التوجه لصناديق الانتخاب.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل أن المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان موعد انتخابات الرئاسة الدستوري الذي ينطبق مع مواد وبنود الدستور بالكامل، بجانب قضاة مصر الشامخين الذين يشرفون على العملية الانتخابية، وهم أعلى مستوى في القضاء.

ولفت رئيس حزب إرادة جيل إلى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات تماشى مع كل المواد الدستورية التي تنص على الانتخابات الرئاسية، وبالتالي أصبحت متوافقة مع القانون الخاص بالانتخابات، إضافة إلى وضع خارطة طريق للكل.

القضاة على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأكد رئيس حزب إرادة جيل أن القضاة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، من أجل التأكيد على حرية الرأي والتحرك بطريقة ديمقراطية وسياسية من أجل وصول صوته إلى الصندوق بشفافية، كما أنه أعطى رؤية واضحة لجميع الخطوات بداية من فتح باب الترشح إلى إعلان النتيجة مع إعلان أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.