الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة CBC، الإثنين، تقريرًا يرصد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية:

تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر 2023.

القائمة الأولية للمرشحين 16 أكتوبر 2023.

القائمة النهائية للمرشحين 9 نوفمبر 2023.

بدء الحملات الانتخابية 9 نوفمبر 2023.

التصويت في الخارج من 1 إلى 3 ديسمبر 2023.

التصويت في الداخل من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

انتهاء الفرز 13 ديسمبر 2023.

إعلان نتيجة الجولة الأولى 18 ديسمبر 2023.

إعلان النتيجة النهائية في حالة الإعادة 16 يناير 2024.

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