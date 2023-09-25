الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مَن يدير عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين، تقريرًا حول المسؤول عن إدارة عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات؟

إدارة عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات: 

وتتولى اللجان العامة والفرعية إدارة الاقتراع والفرز وتشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

يختار مجلس إدارة الهيئة أعضاء من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم لتولي مسؤولية إدارة الاقتراع والفرز، ولمجلس الهيئة أن يستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

تقوم لجان المتابعة بالمحافظات التي تشكل بقرار من مجلس الهيئة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المعنية بمتابعة سير الانتخابات.

عملية الاقتراع والفرز الانتخابات والاستفتاءات الانتخابات الاستفتاءات الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع الفرز الاقتراع

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