الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"المؤتمر": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تصنع المستقبل والأجيال ستحاسبنا عليه

داليا الإتربي
داليا الإتربي

قالت د.داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إننا اليوم في مرحلة استحقاق جديدة وفرحة بالنسبة لنا كمواطنين وأحزاب سياسية، لافتة إلى أن الجدول الزمني يدل على أن القيادة السياسية والوضع في مصر يستجيب لرأي الشارع.

أضافت الإتربي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، الإثنين، أن مواعيد الانتخابات وإعلان النتائج جميعها ستتم تحت إشراف قضائي كامل، وهذا يدل على الاستجابة الكاملة لمطالب القوى السياسية والمجتمع المدني والشارع المصري التي تمت من خلال الحوار الوطني.

وأوضحت مساعد رئيس حزب المؤتمر أن الإشراف القضائي سينتهي يوم 17 يناير 2024، وكلنا ثقة في نزاهة القضاء المصري، لذلك فإن الجدول الزمني منظم جدًا، كما أنه يتيح الفرصة للعاملين بالخارج والمصريين في وجود 3 أيام للانتخاب، معقبة: "أمانة مصر في يد شعبها".

تفاعل إيجابي في الدعوة للمشاركة والتصويت
أشارت مساعد رئيس حزب المؤتمر إلى أننا نحتاج لتفاعل إيجابي، سواء في الدعوة للمشاركة أو الدعوة للتصويت، مع المشاركة الإيجابية التي تصنع المستقبل، والذي سنحاسب عليه من قبل الأجيال القادمة. 

رأي الشارع القيادة السياسية الوضع في مصر يستجيب مساعد رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر الدكتورة داليا الإتربي

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