بـ7 حفلات غنائية.. نجوم الفن يُشاركون في دعم الرئيس السيسي لخوض الانتخابات

شارك عدد كبير من نجوم الفن، اليوم الإثنين، في مسيرات الدعم بمختلف ميادين الجمهورية المطالبة بترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأحيا المطرب عمر كمال والمطرب مسلم والمطرب محمد شاهين حفلًا غنائيًا ضخمًا بشارع الاستاد في منطقة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأحيا المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، حفلاَ جماهيريا بمحافظة الشرقية وسط حشد عدد كبير من المحافظة والمنطاق المجاورة لإعلان تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

فيما أحيت المطربة بوسي حفلا غنائيا أمام متحف الحضارات، وأحيا كل من النجم إيهاب توفيق والمطرب رضا البحراوي حفلا غنائيا ساهرا له بمسرح ميدان الجلاء بالقاهرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة المقبلة بحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وشارك المطرب مصطفى حجاج والمطربة نهال نبيل الجمهور بحفل غنائي وسط المواطنين بميدان الكوربة بمصر الجديدة وسط حضور الالاف.

وشارك المطرب الشعبي أحمد شيبة، في احتفالات أهالي مطروح بذكرى انتصارات أكتوبر، وقدم أغنية "يا حبيتي يا مصر" وأغنية "أنا ليا ضهر"، وسط تفاعل وترديد الجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة، للاحتفال وتأييد ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي ولافتات التأييد والدعم.

وأحيت المطربة هدى حفلا للاحتفال بترشح السيسي للانتخابات بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وسط حضور الآلاف من المواطنين لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما احتفل كل من مصطفى شوقي ومصطفى قمر، وحمادة هلال مع المواطنين بميدان جلال قريطم بدمنهور.

الرئيس السيسى: إن كان غيرى أولى بالرئاسة أدعو الله أن يوفقه

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه قرر الاستجابة لنداء ملايين المصريين واستكمال حلم ومسيرة البناء والترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الجلسة الختامية بمؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله، وإن كان غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسرها لي".

وواصل الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وختم: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".