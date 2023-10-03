"فالكون" تؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلنت شركات فالكون للخدمات الأمنية والخدمات ونقل الأموال، تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في ديسمبر من العام الجاري، لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي الرئيس السيسي لمقاليد الحكم في مصر.

وأكدت فالكون في بيانها، أن الرئيس السيسي قيادة استثنائية في تاريخ مصر الحديث، وأن دوره الوطني في مساندة الشعب المصري في ثورته على حكم جماعة الإخوان، سيتذكره كل مصري مهما طال الزمان، وسيكتب اسم الرئيس السيسي بحروف من نور في كتب التاريخ، كمنقذ لمصر من حكم الجماعة الإرهابية التي كانت تقود البلاد إلى مصير مجهول كما ان الرئيس عمل منذ اليوم من خلال أجهزة الدولة القوية للقضاء علي الجماعات الارهابية التي كانت تسعي لتهديد استقرار الوطن ودحره نهائيًا.

ولفت بيان فالكون إلى أن الرئيس السيسي أنجز خلال السنوات الـ10 الماضية نجاحات عملاقة وضعت مصر في موضع الريادة في كثير من المجالات، وأهمها عودة الأمن والاستقرار إلى المجتمع المصري كأحد أهم عوامل تطور الاقتصاد، إلى جانب الثورة الهائلة التي يقودها الرئيس حتى الآن ودون توقف لتحديث البنية التحتية في كل ربوع مصر.

وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نزع فتيل كثير من الأزمات الاجتماعية في مصر بسعيه الدائم بإرادة سياسية غير مسبوقة في تمكين كل الفئات من الاندماج في المجتمع والحصول على فرص متساوية للعيش على أرضية وطنية واحدة وهو ما ظهر في التشريعات والمشروعات والفعاليات العملاقة التي اهتمت بالمرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن، ودعم الطبقات الأكثر احتياجا على كافة المستويات.

ودعت فالكون جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء في الداخل أو الخارج، وممارسة حقوقهم الدستورية في تحديد مصير وطنهم والإصرار على استمرار طريق التنمية والتطور الذي تسير عليه مصر الآن.