الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"فالكون" تؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلنت شركات فالكون للخدمات الأمنية والخدمات ونقل الأموال، تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في ديسمبر من العام الجاري، لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي الرئيس السيسي لمقاليد الحكم في مصر.

txt

مدبولى: الرئيس السيسى كانت لديه دراسات تخطيط مصر ومنها "العاصمة الإدارية" (فيديو)

txt

مواطن. ندعم الرئيس السيسي على قلب رجل واحد من أجل بلدنا

txt

نائب رئيس المؤتمر: رد فعل الشارع على ترشح السيسى يعكس شعور الناس بالإنجازات

وأكدت فالكون في بيانها، أن الرئيس السيسي قيادة استثنائية في تاريخ مصر الحديث، وأن دوره الوطني في مساندة الشعب المصري في ثورته على حكم جماعة الإخوان، سيتذكره كل مصري مهما طال الزمان، وسيكتب اسم الرئيس السيسي بحروف من نور في كتب التاريخ، كمنقذ لمصر من حكم الجماعة الإرهابية التي كانت تقود البلاد  إلى مصير مجهول كما ان الرئيس عمل منذ اليوم من خلال أجهزة الدولة القوية للقضاء علي  الجماعات الارهابية التي كانت تسعي لتهديد استقرار الوطن ودحره نهائيًا.

ولفت بيان فالكون إلى أن الرئيس السيسي أنجز خلال السنوات الـ10 الماضية نجاحات عملاقة وضعت مصر في موضع الريادة في كثير من المجالات، وأهمها عودة الأمن والاستقرار إلى المجتمع المصري  كأحد أهم عوامل تطور الاقتصاد، إلى جانب الثورة الهائلة التي يقودها الرئيس حتى الآن ودون توقف لتحديث البنية التحتية في كل ربوع مصر.

وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نزع فتيل كثير من الأزمات الاجتماعية في مصر بسعيه الدائم بإرادة سياسية غير مسبوقة في تمكين كل الفئات من الاندماج في المجتمع والحصول على فرص متساوية للعيش على أرضية وطنية واحدة وهو ما ظهر في التشريعات والمشروعات والفعاليات العملاقة التي اهتمت بالمرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن، ودعم الطبقات الأكثر احتياجا على كافة المستويات.

ودعت فالكون جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء في الداخل أو الخارج، وممارسة حقوقهم الدستورية في تحديد مصير وطنهم والإصرار على استمرار طريق التنمية والتطور الذي تسير عليه مصر الآن.

فالكون 8 سنوات على تنصيب الرئيس السيسي أؤيد الرئيس السيسي 9سنوات على حكم السيسي شركات فالكون

الأكثر قراءة

الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية

عاجل| "المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

"لم تكلف الدولة جنيهًا".. رئيس الوزراء يكشف مصدر تمويل العاصمة الإدارية

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

سقوط عصابة تزوير الكارنيهات العسكرية بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس