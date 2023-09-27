الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى بنى مصر ووفر الأمان للشعب (فيديو)

مواطن
مواطن

الكثير من المواطنين يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهدوا المشاريع والتطوير الذي نُفذ في مصر منذ تولى الرئيس حكم البلاد، كما شاهدوا انتشار الأمان في ربوع مصر والقضاء على الجماعات المخربة التي كانت تريد سقوط مصر.

التقت "الدستور" المواطنين للحديث عن الإنجازات التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية.

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قال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في  الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد وتأكد أن مصر تسير على خطى التطوير وتنافس دولًا عالمية، وذكر أن الكثير من المشاريع نُفذت خلال السنوات الماضية وكان من أهمها  التطورات التي تمت في شبكات الطرق وهذه وفرت على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود وجعلت ضواحي مصر مترابطة.

وأضاف أن المواطنين شاهدوا الأمان الذي انتشر خلال السنوات الماضية في مصر بعدما مروا بفترة صعبة على يد الجماعات المخربة التي كانت تنشر الخوف والقلق في قلوب ونفوس المواطنين، لذلك يؤيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير. 

https://www.youtube.com/shorts/oYXz4TtCTFQ

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى: أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

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