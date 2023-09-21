الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطن: "ربنا بعتلنا السيسي لحمايتنا من الإرهاب" (فيديو)

مواطن
مواطن

كثير من المواطنين يؤيدون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهدوا انتشار الأمان والاستقرار في البلاد بشكل كبير، وبدأ الجميع يمارس حياته بشكل طبيعي بعدما عاشوا حالة من الخوف وعدم استقرار قبل ثورة 30 يونيو.

 وقامت الدولة بعمليات تطوير وإصلاح شاملة في مختلف المجالات، للارتقاء بالسكان وتوفير لهم حياة هادئة والتقت" الدستور" مع المواطنين وتحدثوا عن الإنجازات التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية.

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وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد الفرق قبل توليه الحكم، حيث كان الوضع في الماضي غير مستقر ولا يوجد أي نوع من الأمان في مصر، وذكر أن السكان والمواطنين كانوا يجلسون بالعصا أمام منازلهم لحماية ذويهم من المخربين ، لكن بعد ثورة 30 يونيو الوضع تغير تمامًا بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتشر الأمان والاستقرار في ربوع مصر وأصبح المواطنين يعيشون في استقرار تام.

أضاف أن الرئيس قام بتطوير الكثير من الخدمات في البلاد وقدم الكثير من المشاريع التي عادت بالخير على المواطنين ومنها شبكات الطرق التي وفرت الكثير من الوقت والمجهود أمام المواطنين ، لذلك يؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد الفرق.

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