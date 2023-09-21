رئيس جامعة سوهاج: الصعيد كان مهمشًا حتى قبل حكم الرئيس السيسى لمصر

تحدث الدكتور حسان النعمانين، رئيس جامعة سوهاج، عن "التنمية في سوهاج"، قائلًا: "إني أرى الخير كله قادمًا إلى مصر في ظل قيادة حكيمة تحت لواء الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحدين كل الصعاب التي تواجه مصر".

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زوم" ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الصعيد كان مهمشا إلى وقت قريب ما قبل مجئ الرئيس السيسي لحكم مصر".

وتابع: "كنا بنحلم على مدار سنوات بالكباري ورصف الطرق سنوات طويلة، والدولة وفرت كل الخدمات، سواء داخل المراكز أو القرى من خلال حياة كريمة".

وواصل: "مستشفى سوهاج الجامعي يخدم بجودة عالية أهالي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان حتى الغردقة والبحر الأحمر".