مواطنة تؤكد دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

يطالب المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها في السنوات الماضية، والتي وفرت حياة كريمة للمواطنين بعد توليه منصب رئيس الجمهورية بعد ثورة ٣٠ يونيو. والتقت "الدستور" أحد المواطنين الذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

مريم إحدى المواطنات، قالت إنها تؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما شهدت المشروعات الضخمة التي تُنفذ على الأرض ومنها المشروعات الصحية وشبكات الطرق التي وفرت الوقت والمجهود على المواطنين.

وذكرت أن الرئيس نشر الأمان في ربوع مصر وحارب الإرهاب المخرب الذي كان يرد تدمير مصر.

وأضافت أن قبل تولى الرئيس الحكم كانت مصر في طريقها إلى الخراب وعدم الاستقرار، حيث أنه انتشرت السرقات والبلطجة في أنحاء الجمهورية، لكن بعد ثورة 30 يونيو الوضع استقر وساد الأمن والأمان في الشوارع، لذلك تؤكد دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما وضع مصر على خريطة التقدم والتطور.