الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من الواحات: مبادرات الرئيس لخدمة المواطن "طوق نجاة"

مواطن بالواحات يشيد
مواطن بالواحات يشيد بإنجازات الرئيس

قال طارق محمد، أحد أبناء محافظة الوادي الجديد، أن اهتمام القيادة السياسية بجميع أطياف الشعب المصري مرئية وملموسة من الجميع، ولا ينكرها إلا جاحد لا يعرف قيمة الأمن والأمان ووطن يسكن فينا ونسكن فيه.

وأضاف طارق لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصفة مستمرة بتنفيذ مبادرات لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار لتخفيف العبئ عن كاهل الأسر في واحات الوادي الجديد، أبرزها مبادرات توفير السلع الغذائية وتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بتنفيذ معارض متعددة بكل قرية ومركز وتابع بالمحافظة وعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

 السيسي يهتم بحياة المواطنين

وقال طارق إن الرئيس يهتم بحياة المواطنين المصريين ويوفر لهم الرعاية الصحية من خلال تنفيذ مبادرات شبه يومية والدفع بقوافل طبية ومجانية لجميع القرى البعيدة والنائية والمحرومة، للكشف وعلاج المواطنين بالمجان وتحويل العمليات الجراحية للمستشفيات المتخصصة، وكل ذلك مجانا.

وتابع أن القطاع الصحي شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، وكانت في مجملها تهدف للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وبناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية "مصر 2030".

مستشفي بمهبط طائرات في عهد الرئيس السيسي

وحظت محافظة الوادي الجديد بتنفيذ أكبر مستشفى حكومي بمركز الداخلة بقوة 120 سريرا مزودة بمهبط طائرة مروحية هيلوكوبتر وبتكلفة 600 مليون جنيه، كما تم إنشاء وتطوير 8 وحدات صحية بمركز الفرافرة تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك تم إنشاء وحدة صحية بقرى الصحوة بقرية غرب الموهوب كأكبر وحدة صحية بالمنطقة.

وآشار إلى أن محافظة الوادي الجديد نجحت خلال الفترة الحالية بالانتهاء من مشروعات كبرى نفذت في عهد الرئيس السيسي لم يسبق لها مثيل كمشروع المليون ونصف فدان والتوسع في الأراضي الزراعية وإنشاء عاصمة إدارية تحاكي العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا دعمة الكامل للرئيس لفترة مقبله مكلله بالنجاح والإنجازات. 

محافظة الوادي الجديد القيادة السياسية الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرات توفير السلع الغذائية القطاع الصحي تحقيق رؤية مصر 2030 مشروعات كبرى

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