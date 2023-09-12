مواطن من الفيوم: الرئيس السيسى غيّر البلاد للأفضل فى وقت قليل (فيديو)

قال سيد عبدالنبي، مواطن من محافظة الفيوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي غيَّر البلاد للأفضل في وقت قليل، من خلال إنجاز الكثير من المشروعات التنموية.

وأضاف عبدالنبي، لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي تحمل الكثير من الصعاب حتى بناء مصر الحديثة، قائلًا: "ربنا يقويه علينا.. الحمل تقيل".

محافظة الفيوم شهدت العديد من الإنجازات في عصر الرئيس السيسي

وأوضح أن محافظة الفيوم شهدت في عصر الرئيس السيسي العديد من الإنجازات والافتتاحات، خاصةً مبادرة حياة كريمة التي غيرت واقع القرى والريف المصري داخل محافظة الفيوم.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة أصبحت واقعًا ملموسًا نعيشه داخل قريتنا، حيث أعادت الروح والحياة للجسد، وأحيت مراكز الشباب والرياضة من جديد في العديد من قرى المرحلة الأولى في مركزي إطسا ويوسف الصديق، وأيضًا الصرف الصحي والمدارس التي كانت تحتاج إلى تطوير وإعادة تأهيل من جديد.

واختتم حديثه قائلًا: "إحنا معاك يا ريس ووراك وبندعمك لفترة انتخابية جديدة، عارفين إن حملنا تقيل عليك، إحنا وراك".

تتميز محافظة الفيوم بسمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصدًا للسياح على مر العصور، فاشتهرت بمعالمها السياحية، وانتشرت بأنحائها المناطق الأثرية التي يفد إليها المعجبون من جميع دول العالم. فامتلكت بذلك كل المقومات التي تضعها على خريطة السياحة العالمية.

وكشفت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف، مديرة إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، عن أنها حرصت على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وحرص الدكتور علي البطل، مدير عام آثار الفيوم، على ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وأوضحت نرمين عاطف، مديرة إدارة الوعى الأثري، أن منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت اليوم وفدًا من أمريكا زار محافظة الفيوم، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

وأبدى السياح سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية وحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

جاء ذلك في إطار حرص إدارة الوعى الأثري على تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.