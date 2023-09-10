إدارة الوعى الأثرى بالفيوم: هرم هوارة يفتح أبوابه للسائحين

تتميز محافظة الفيوم بسمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصدًا للسياح على مر العصور، فاشتهرت بمعالمها السياحية وانتشرت بأنحائها المناطق الأثرية التي يفد إليها المعجبون من جميع دول العالم. فامتلكت بذلك كل المقومات التي تضعها على خريطة السياحة العالمية.

هرم هوارة من أكثر المناطق جذبًا للسياح

وكشفت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف، مديرة إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم، عن أنها حرصت على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

وجاء ذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وحرص الدكتور علي البطل، مدير عام آثار الفيوم، على ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

أوضحت نرمين عاطف، مديرة إدارة الوعى الأثري، أن منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت اليوم وفدًا من أمريكا زار محافظة الفيوم للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

وأبدى السياح اليوم الأحد، سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية وحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

جاء ذلك في إطار حرص إدارة الوعى الأثري، على تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

هرم هوارة

هرم هوارة

هرم هوارة

هرم هوارة

هرم هوارة