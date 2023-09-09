السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بالرصيف على طريق أسيوط الغربي

إصابة شخصين في حادث
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بالرصيف على طريق أسيوط الغرب

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فاصطدم بالرصيف الموجود على جانب الطريق، وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف طريق أسيوط الغربي، أمام منطقة الصوامع قرب مدخل قصر الباسل.

إصابة شخصين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا يستقلان السيارة وهما محمد عبد الجواد السيد (38 سنة)، وعثمان محمد علي (55 سنة) باصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهما.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد أُصيب 11 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم  سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق قرية دمشقين بطريق الفيوم - بني سويف الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم؛ بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهم السيطرة عليه، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم - بني سويف الصحراوي بصورة جزئية، حتى جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة شخصين حادث تصادم سيارة طريق أسيوط الغربي الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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