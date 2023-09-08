العثور علي جثة سائق "توكتوك" في طامية بالفيوم

عثر أهالي عزبة خلوصي التابعة لـمركز شرطة طامية، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثاني من العمر يعمل سائق توكتوك داخل التوك توك الخاص به، مقتولا في طريق الشركة عند عزبة خلوصي، وبه عدة طعنات أدت لمصرعه في الحال.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثة شاب داخل "توكتوك"، مقتولا في طريق الشركة عند عزبة خلوصي في ظروف غامضة.



معاينة موقع الجريمة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد هاني تعليب مدير مباحث المركز، والمقدم محمد ثروت مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد الصوفي رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل الشاب في العقد الثاني من العمر داخل الـ"توكتوك".



تفريغ الكاميرات



وتكثف رجال المباحث المركز التحريات لحل غموض مقتل سائق الـ"توكتوك" وتفريغ الكاميرات المؤدية لطريق الشركة عند عزبة خلوصي لمعرفة الجناة والقبض عليهما.

وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة الواقعة علي الطبيعه وصرحت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بالواقعة



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بسرعة القبض على الجناة وانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي لكيفيه وفاة وأسباب وفاته.

في سياق آخر ، كان قد وقع حادث تصادم بين سيارتين بـ الطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السياحي، لبحيرة قارون أمام عزبة حمدي ووجود عدد من المصابين وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود 5 مصابين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.