إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالفيوم

استقبل مستشفي طامية المركزي سيدتين وشخصا آخر مصابين بجروح وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم؛ إثر مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة بين عائلتين بمركز طامية بمحافظة الفيوم بسبب لهو الأطفال، حيث بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحد الأطراف الأسلحة النارية والبيضاء، وأصاب كل طرف أشخاصًا.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين أُصيب فيها 3 أشخاص بينهم سيدتان بإصابات متعددة تراوحت بين جروح وكدمات في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال ثم تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحد الأطراف الأسلحة النارية، وأصاب كل طرف أشخاصًا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتمت السيطرة على المشاجرة وإنهاؤها وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين للمستشفى.



أسفر المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص.

إصابة كل من سيد. ب. ح (50 سنة) بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وأماني. س. ع (30 سنة) بكدمة شديدة بالكتف اليسرى، ونهى. س. ف (35 سنة) بكدمة شديدة في اليد اليمنى.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



كما تم القبض على طرفي المشاجرة، وتبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.