الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 17 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة ـ أسيوط الغربي"

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 17 شخصًا، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وذلك  بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المواطنين.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي اليوم، عن إصابة 17 شخصًا، بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.
ودفع مرفقي إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات الخاصة التي تولت التحقيق.

إصابة 17 شخص ا حادث انقلاب ميكروباص محافظة الفيوم طريق القاهرة أسيوط الصحراوي إسعاف الفيوم

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