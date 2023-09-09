السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

11 مصابًا في حادث تصادم بالفيوم

حادث تصادم بالفيوم
حادث تصادم بالفيوم

أُصيب 11 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم  سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق قرية دمشقين بطريق الفيوم - بني سويف الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم؛ بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهم السيطرة عليه، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم - بني سويف الصحراوي بصورة جزئية، حتى جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الفيوم بني سويف بدائرة المحافظة ووجود مصابين.

إصابة 11 شخصًا

وأسفر حادث طريق الفيوم - بني سويف الصحراوي، عن إصابة 11 شخصًا بإصابات تراوحت بين كدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 11 شخص حادث تصادم الفيوم اللواء ثروت المحلاوي الإسعاف

مواد متعلقة

علبة خطوبة من الخشب.. هدية "محمد رمضان" لعرسان الفيوم (صور)

العثور على جثة سائق "توكتوك" فى طامية بالفيوم

5 مصابين بتصادم.. و4 فى مشاجرة بالفيوم

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون إصابات

إصابة 17 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة ـ أسيوط الغربي"

محافظ الفيوم يُتابع الجهود المبذولة من فرع الثقافة خلال أغسطس الماضي

بتخفيضات 30%.. محافظة الفيوم تستعد لمعرض "أهلا مدارس 2024"

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

ملحن غناء القرآن على العود يعتذر: "مش هعمل كدا تانى"

أجهزة كولر الجديدة للتدريب فى الأهلى.. إليك التفاصيل

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن اهتمام الأهلي بضم موديست؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب