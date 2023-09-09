11 مصابًا في حادث تصادم بالفيوم

أُصيب 11 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق قرية دمشقين بطريق الفيوم - بني سويف الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم؛ بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهم السيطرة عليه، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم - بني سويف الصحراوي بصورة جزئية، حتى جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الفيوم بني سويف بدائرة المحافظة ووجود مصابين.

إصابة 11 شخصًا

وأسفر حادث طريق الفيوم - بني سويف الصحراوي، عن إصابة 11 شخصًا بإصابات تراوحت بين كدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.