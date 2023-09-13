الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات لتوفيره الأمن والاستقرار (فيديو)

مواطن
مواطن

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكثير من المشاريع والإنجازات للمواطن المصري، عقب ثورة 30 يونيو وتولي حكم البلاد، وكانت من أهم تلك المشاريع شبكات الطرق والخدمات الصحية والاجتماعية، كما وفر لمصر الأمان والاستقرار بعد مرورها بفترة صعبة.

مواطن ببنى سويف: أصبحنا فى أمان خلال فترة حكم الرئيس السيسى (فيديو)

مواطن: إنجازات الرئيس السيسى أعادت لمصر استقرارها (فيديو)

 

التقت "الدستور" أحد المواطنين الذي أعلن عن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال أحد المواطنين إنه يؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإلى آخر الزمن بعدما وفر الأمان لمصر وأخرجها من ظلام حكم الجماعة الإرهابية، كما أن المشاريع الضخمة التي نُفذت في البلاد خير دليل لدعم الرئيس في السنوات المقبلة.

وأضاف أن شبكات الطرق التي نُفذت خلال السنوات الماضية وفرت الكثير من الوقت والمجهود للمواطنين وجعلت الحياة أسهل بكثير عن الماضي، لذلك يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة الانجازات والتطوير في مصر. 

 

أحزاب تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وكان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

كما قرر حزب "إرادة جيل" دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقرر حزب "المؤتمر"، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكل الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

كما قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية، برئاسة رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح السيسى.

إنجازات عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة حياة كريمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة.

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