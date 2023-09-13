الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن ببني سويف: أصبحنا في أمان خلال فترة حكم الرئيس السيسي (فيديو)

صبيح
صبيح

قال صبيح إبراهيم، مواطن مقيم بقرية بياض العرب بمحافظة بني سويف، إن فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصبحنا فى أمن وأمان، معقبا: “أصبحنا بنطمن على ولادنا ومش بنخاف عليهم”.

صبيح: حالنا تغير إلى الأحسن بعد تولي الرئيس السيسي

 

وأوضح «صبيح» لـ«الدستور»، أن فترة ما قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد كنا نفتقد للأمن والأمان وكنا نذهب لتوصيل أولادنا إلى المدارس أما الآن الحال تغير إلى الأحسن بفضل الرئيس وإنجاز مشروعات غيرت البلاد إلى أفضل حال، والجميع يعيش تلك الطفرة فقريتنا كان لدينا مخبز للخبز أصبح لدينا مخبزين وثلاثة ولدينا مكتب بريد ووحدة صحية وجمعية زراعية ومشروعات أخرى جات إلينا بعد تولي الرئيس.

 

بني سويف بياض العرب ووحدة صحية مكتب بريد مدارس الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ بني سويف

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