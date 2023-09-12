مواطن ببنى سويف: طفرة كبيرة بقريتنا فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

قال أشرف أبوالليل ابن قرية الدوية بمحافظة بني سويف، إن قريتنا شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقريتنا تتبع الوحدة القروية لترمنت الشرقية بمركز بني سويف، فقبل تولي الرئيس السيسي كنا نحاول الحصول على بعض الخدمات بالقرية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي ورصف الطرق ومياه الشرب.

أبوالليل: قريتنا أصبحت تتمتع بالصرف الصحي والغاز الطبيعي

وأوضح "أبو الليل" خلال لقائه مع «الدستور»، أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت قريتنا تتمتع بالصرف الصحي والغاز الطبيعي وتم تغيير شبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بالفلاح وتلبية مطالبه من تبطين الترع وتوفير الأسمدة داخل الجمعية الزراعية، ففترة الرئيس السيسي أصبحت هناك خدمات كثيرة بالقرية وجميع القرى، فهناك طفرة وتحول كبير خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس.

وفي سياق آخر، شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، جانبًا من فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز قدرات قيادات العمل العام بالمحافظة، والذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري بعنوان "نحو مجتمع مدني فاعل" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

نائب المحافظ: انضمام 80 جمعية ومنظمة إلى وثيقة العمل الأهلي

وأكد نائب المحافظ بلال حبش، توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بتعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، لدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين والمشاركة المجتمعية في العمل العام، لا سيما بعد انضمام 80 جمعية ومنظمة من الكيانات والجمعيات إلى وثيقة العمل الأهلي ببني سويف التي تم تدشين المرحلة الثانية نهاية أغسطس الماضي، لتعمل جميعها لخدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

الفيديو

https://youtu.be/WYRGdDDHohs