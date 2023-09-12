الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن ببنى سويف: طفرة كبيرة بقريتنا فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

أشرف أبو الليل
أشرف أبو الليل

قال أشرف أبوالليل ابن قرية الدوية بمحافظة بني سويف، إن قريتنا شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقريتنا تتبع الوحدة القروية لترمنت الشرقية بمركز بني سويف، فقبل تولي الرئيس السيسي كنا نحاول الحصول على بعض الخدمات بالقرية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي ورصف الطرق ومياه الشرب.

 

أبوالليل: قريتنا أصبحت تتمتع بالصرف الصحي والغاز الطبيعي

وأوضح "أبو الليل" خلال لقائه مع «الدستور»، أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت قريتنا تتمتع بالصرف الصحي والغاز الطبيعي وتم تغيير شبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بالفلاح وتلبية مطالبه من تبطين الترع وتوفير الأسمدة داخل الجمعية الزراعية، ففترة الرئيس السيسي أصبحت هناك خدمات كثيرة بالقرية وجميع القرى، فهناك طفرة وتحول كبير خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس.

وفي سياق آخر، شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، جانبًا من فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز قدرات قيادات العمل العام بالمحافظة، والذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري  بعنوان  "نحو مجتمع مدني فاعل" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

 

نائب المحافظ: انضمام 80 جمعية ومنظمة إلى وثيقة العمل الأهلي      

وأكد نائب المحافظ بلال حبش، توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بتعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، لدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين والمشاركة المجتمعية في العمل العام، لا سيما بعد انضمام 80 جمعية ومنظمة من الكيانات والجمعيات إلى وثيقة العمل الأهلي ببني سويف التي تم تدشين المرحلة الثانية نهاية أغسطس الماضي، لتعمل جميعها لخدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

الفيديو

https://youtu.be/WYRGdDDHohs

بني سويف الدوية الجمعية الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصرف الصحي

مواد متعلقة

قافلة "قطار الخير" لتحالف العمل الأهلى تصل محطة بنى سويف (فيديو)

افتتاح وحدة تجهيز البصل والثوم الممول من الوكالة الألمانية "GIZ" ببني سويف

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض "أيادي مصر"

وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية فى مستهل زيارته للمحافظة

محافظ بني سويف يناقش مع وفد "التنمية المحلية" آليات دعم المهمة الاستشارية

مصرع طفلين غرقًا في مياه النيل ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يقرر منح وتخفيضات للمتفوقين دراسيًا ورياضيًا

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"الدستور" يحصل على فيديو لحظة ذبح فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟