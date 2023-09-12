إطلاق فعاليات مبادرة "خُطي" لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات مبادرة "خُطي" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير كراسي متحركة لدعم ذوي الهمم، بجانب توزيع بعض المساعدات الغذائية للفئات الأولى بالرعاية ومستلزمات دراسية لأبناء تلك الأسر.

جاء ذلك بحضور عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف، خالد جمال مدير إدارة المتطوعين والفعاليات بالقطاع التنفيذي، ندا خضر رئيس قطاع المبادرات، خالد أحمد رئيس قطاع اللوجستيات مؤسسة حياة كريمة _ الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، وفريق متطوعي مؤسسة حياة كريمة.

محافظ بنى سويف يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه محافظ بني سويف، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه مبادرة "حياة كريمة"، لا سيما وأن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة تقدم حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت منها القرى خلال عهود وفترات سابقة، حيث يتم تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في قطاعات ومرافق خدمية عديدة.



محافظ بنى سويف: أعتز بأول لقاء جماهيري مع المواطنين

وأشار محافظ بني سويف، إلى اعتزازه بأن أول لقاء جماهيري مع المواطنين، بعد أيام قليلة من تكليفه بتولي مسؤولية المحافظة، كان مع أهالي ببا وفي نفس المكان، منذ ما يقرب من 4 سنوات، قبل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة، والتي ظهرت ثمارها وعوائدها الإيجابية على مستوى ونوعية الحياة بقرى ببا، بعد إدراج مركزي ناصر وببا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، قائلا ونحن اليوم نلمس بأيدينا ونرى بأعيننا الفرق والتغيير الذي أحدثته المبادرة وحسنت مستوى الخدمات في كل القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية من مدارس وملاعب ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف وكهرباء ومراكز شباب وغيرها من الخدمات والمنشآت في كافة القطاعات، مؤكدا أن قطار حياة كريمة ما زال يواصل رحلته وطريقه لتغيير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، تحت رعاية وإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ بنى سويف يثمن دور مؤسسة حياة كريمة

كما ثمن المحافظ، الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يحظى باهتمام وإشراف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى وأبناء بني سويف من الحالات المستحقة وذوي الهمم وتوفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادي وغيرها.

وأكد حرص الدولة على توفير الدعم والاهتمام بكافة فئات المجتمع ومن بينهم فئة ذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، منوها حرص المحافظة وترحيبها بالمشاركة مع كافة مؤسسات التحالف الوطني لتوفير الدعم والرعاية لأبناء لمحافظة خاصة الأولى بالرعاية.

وتقدم ممثلو مؤسسة حياة كريمة بالشكر للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لدعمه وحرصه على المشاركة وحضور كافة الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة، في حين عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة وشكرهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة ومؤسسات التحالف الوطني على الاهتمام بتوفير احتياجاتهم المادية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتقديم الرعاية والدعم لكافة متطلباتهم.

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جانب من الحدث