مواطن: إنجازات الرئيس السيسي أعادت لمصر استقرارها (فيديو)

الكثير من الإنجازات حققتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت للمواطنين الكثير من الراحة والأمان في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أنقذت المصريين من فخ الجماعة الإرهابية.

"الدستور" التقت بأحد المواطنين الذي أعلن عن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال أحد المواطنين ويعمل سائقًا، إنه يؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما استفاد من المشروعات الضخمة التي نُفذت خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن البلاد شهدت استقرار كبيرًا خلال السنوات الماضية، شعر به الجميع.

وأضاف أنه استفاد كثيرًا من شبكات الطرق التي نُفذت خلال السنوات الماضية، حيث وفرت عليه الكثير من الوقت والمجهود أثناء عمله لذلك يؤيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة لإكمال مسيرة الانجازات والتطوير.

أحزاب تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسة جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

كما قرر حزب "إرادة جيل" دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقرر حزب "حزب المؤتمر"، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكل الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

كما قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية، برئاسة رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح السيسى.

إنجازات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مبادرة حياة كريمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة