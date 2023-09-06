مواطن بالمنيا: "كلنا مع الرئيس السيسى ولو شوفته هبوس إيده"

قال رأفت ميخائيل أنجري، مدير عام بالتربية والتعليم على المعاش وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بملوي بـالمنيا ، إن ما يقدمه هو وغيره من المواطنين ليس مجرد دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يبلغ من العمر 73 عامًا ومشروع الغاز الطبيعي دخل منزله وهو يبلغ من العمر 70 عامًا، مضيفا: «الصرف الصحي دخل بعد العمر الطويل وتكفي الشوارع والمستشفيات الجديدة والسكة الحديد إللي أنا فرحان إني شوفتها قبل ما أموت».

وأضاف "أنجري": «هذا الرجل يستحق ما هو أكثر من التأييد»، مؤكدًا: «لو شوفت الرئيس هقبّل يده، هذا الرجل عمل ما يعمل لصالح مصر وبيحب بلده وبيخاف على مصر، فلننظر إلى العلاقات الخارجية والعلاقات العربية وفيروس سي»، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أشخاص من عائلته توفوا في الماضي متأثرين بفيروس سي والذي كان يتكلف مئات الآلاف، وكذلك عمليات القلب المحزنة سابقًا، مضيفًا: «الرئيس بيحفر وبيشتغل بقلب وبيحب مصر يا ريت كل الناس تحب مصر».

وأكد: «إحنا معاك قلبًا وقالبًا وكلنا مع الرئيس السيسي، وليس لهذه المدة فقط، ربنا يدينا العمر.. أنت تستحق كل خير أنت بتحبنا فلازم نحبك.. أنت بتحب شعبك وبتخاف عليه لازم إحنا نكون معاك وربنا يخليك ويحميك.. وإن شاءالله نقولك مبروك على مدة جديدة في عهدك».