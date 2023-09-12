الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إبراهيم الزيات: ربنا رزقنا بالسيسي حتى ننتصر على الإرهاب في سيناء (فيديو)

إبراهيم الزيات
إبراهيم الزيات

يوميًا يطالب المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها في فترة زمنية قصيرة والتي ساعدت مصر في أن تكون من الدول المتقدمة بالإنجازات الكثيرة التي حققها منذ أن تولي مصر بعد ثورة 30 يونيو وحافظ عليها من الإرهاب والخراب التي شهدته في فترة قصيرة بعد أن تولي الإخوان حكم مصر، لكن بعد الثورة تنتهى كل ذلك بفضل الله ثم الرئيس السيسي.

الترشح للإنتخابات 

قال إبراهيم الزيات، أحد المواطنين المقيمين في محافظة شمال سيناء:«أنا بحب الرئيس السيسي ولا بد من الترشح للانتخابات الرئاسية الفترة المقبلة؛ لأنه انتصر علي الإرهاب في شمال سيناء وقضي عليه نهائيًا، وعمل مشروعات قومية كثيرة لا تعد ولا تذكر منها الإسكان الإجتماع والطاقة».

أضاف الزيات:«الرئيس السيسي حرص علي عمل مشروعات في منطقة سيناء مثل المنطقة الحرة والميناء والطرق والكباري والتأمين الصحي الشامل ولسه هيعمل الكثير في سيناء، والرئيس السيسي هو العامل الأساسي في عودة أهل رفح سيناء مع مساندتهم وسماع مطالبهم وخروج المعتقلين من السجون».

السيسي فخر مصر 

أكد إبراهيم لـ«الدستور»:«الريس فخر المواطن الشريف وسينصره الله ولم أرَ رئيس لمصر ينفع للرئاسة غير السيسي لأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة وأثبت للعالم أن الله حافظ مصر والجنيه المصري بعد البيركس سيكون له قيمة في بداية شهر يناير، وسوف تستمر مصر من الدول العظمي والقوية:«السيسي رئيسي لـ2060 وليس 2030 ربنا يديك العمر ياريس».

وتمتلك مصر القدرات الشاملة عسكريًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتتطلع لتنمية سياسية وتحقيقات حيوية للمجتمع المصري قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، كما تسعى لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا صحيًا وعقليًا وثقافيًا، إيمانًا بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده.

بعض الإنجازات:

مبادرة حياة كريمة
العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
محطة الضبعة النووية
حقل ظهر
مشروعات الإسكان الإجتماعى
مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

الرئيس عبدالفتاح الرئيس السيسي الإرهاب إبراهيم الزيات عبدالفتاح السيسي

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