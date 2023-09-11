الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كبير مشايخ بئر العبد: الرئيس السيسي قضى نهائيًا علي الإرهاب بشمال سيناء (فيديو)

الشيخ سعيد صباح
الشيخ سعيد صباح

إنشاءات كثيرة حققها الرئيس السيسي لأهالي شمال سيناء ومن بين تلك المشروعات منطقة بئر العبد التي كان لها حظ كبير من تلك الإنجازات التي سعت إليها القيادة السياسية، الأمر الذي جعل أهالي شمال سيناء يطالبون السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها في فترة زمنية قصيرة.

كبير مشايخ بئر العبد 

وقال الشيخ سعيد صباح، أحد كبار المشايخ في بئر العبد بشمال سيناء:"بمناسبة إنتخابات الرئاسة القادمة أتقدم بكل التأييد والاحترام نيابة عن أهالي شمال سيناء، مؤيدين الرئيس لفترة رئاسة قادمة للأسباب الآتية، المشروعات القومية العملاقة التي تم تدشينها في سيناء ومن بينهم مشاريع كثيرة.

إنشاء قرى للمزارعين وتسليم تقوم بالاراضي

أضاف الشيخ سعيد:" أولاً تطوير بحيرة البردويل، ميناء العريش افتتاح جامعة العريش وبها جميع الكليات، افتتاح جامعتين في في مركز بئر العبد بقرية الشهداء السلام واحد والسلام أثنين، افتتاح 3 محطات تحلية عملاقة الشيخ زويد والحسنة، وتطوير مطار البردويل وإنشاء شبكة طرق عملاقة على مستوى المحافظ، وبهذا نقول الرئيس سر على بركة الله نريدك ونبايعك".

بحيرة البردويل

رفع كفاءة وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى والانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية، كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه. ولمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والإهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية، لتطوير صناعة الأسماك.

محطات تحلية

إنشاء 3 محطات لتحلية المياه في بئر العبد، لتلبية احتياجات المواطنين بمدينة بئر العبد الجديدة، علاوة على توفير احتياجات المنطقة الصناعية ببئر العبد ومتطلبات المشروعات والصناعات التي تم إقامتها والتوسعات، تأتى فى إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء التى ساهمت بشكل مباشر ومؤثر فى وصول خدمات مياه الشرب النقية بشمال سيناء وتحسين خدمات الصرف الصحى مما ساهم بصورة مباشرة فى النهوض بمستوى خدمات البنية الأساسية المقدمة للمواطن السيناوي لدعمه وتحقيق كل متطلباته.

كبير مشايخ بئر العبد شمال سيناء الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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