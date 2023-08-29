والد شهيد: الرئيس السيسي نجح في دحر الإرهاب وإعادة إعمار سيناء (فيديو)

حقق الرئيس السيسي مطالب أهالي سيناء بعد سنوات من الإرهاب والدمار بسبب العلميات الإرهابية التي شهدتها المحافظة، ولكن مع تولي السيسي حكم مصر، قضي علي تلك العمليات الفاشلة التي نتج عنها الكثير من الضحايا، وعليه فقد طالب أهالي سيناء بتجديد الثقة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرتة الوطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقال عزت سليم، والد الشهيد عزت سليم، طالب الأزهر شهيد العمليات الإرهابية: "نطلب من الرئيس السيسي قائد التطهير للترشح إلي الانتخابات المقبلة ونشكره علي الإنجازات العظيمة وربنا جابك في الوقت المناسب لتطهير وإعادة إعمار مصر وخاصة سيناء".

السيسي أنقذ سيناء

وأضاف:" ابني استهشد أثتاء تطهير أرض سيتاء من الإرهاب.. ونحتسبه عند الله من شهدائنا الأبرار".

والد الشهيد يطالب الرئيس للترشح

وطالب والد الشهيد، الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

واختتم موجهًا الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه الشديد بأهل سيناء وإعادة بنائها بعد سنوات من الإرهاب والذعر الذي كنا نعاني منه لسنوات.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز إنجازات الرئيس السيسي لاستعادة استقرار سيناء:

استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه.

الري الحديث

الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، والذي غير الحياة داخل تلك المحافظات وإنشاء 481 منشأة للحماية من السيول في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

مشورع تنمية سيناء

مشروع تنمية سيناء واستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام ترعة الشيخ جابر الصباح بمنطقة شمال سيناء، لإيجاد مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل.