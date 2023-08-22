المستشار محمد ناجى شحاتة يكشف عن مفاجآت قضايا الإرهاب فى "الشاهد"

يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامجه "الشاهد"، الذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، المستشار محمد ناجي شحاتة، فى حلقتين يومي الخميس والجمعة المقبلين، ليسجل شهادته عن قضايا الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الباز، عبر صفحته على فيسبوك: "تعرض هذا الرجل لما لا يتحمله ولا يتخيله بشر من اتهامات وإساءات وتجريح - المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، لكنه أبدًا لم يهتز، واصل عمله فى نظر قضايا الإرهاب بعد ٣٠ يونيو وعلى رأسها غرفة عمليات رابعة واقتحام قسم كرداسة وخلية الماريوت، وهو يضع أمامه مسئوليته كقاض يحكم من الأوراق التى أمامه".

وأضاف: "المستشار ناجى شحاتة سيكون ضيفى فى برنامج الشاهد فى حلقتين يومى الخميس والجمعة المقبلين ٢٤ و٢٥ أغسطس، سجلت شهادته على ما رآه، وهو ما سيكون مفاجئًا للجميع، فما قاله يؤكد أن مصر صمدت أمام حرب طاحنة كانت تستهدف وجودها ذاته".

ووصف الباز، المستشار محمد ناجي شحاتة، بأنه شخصية عبقرية، قل ما تصادفها فى حياتك، فهو بسيط بساطة فلاحي مصر، مقاتل شأن رجال وطن لا يفرطون فى حق بلدهم، قاض جليل شأن القضاة الذين يتحملون مسئولياتهم بشجاعة واقتحام.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.