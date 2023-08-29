خالد عكاشة لـ"الشاهد": كان يتم نقل الإرهابيين لسيناء من خلال نقل محمى من الإخوان

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العناصر الارهابية التي تم استقدامها من مختلف أنحاء العالم عام 2012 كان يتم نقلها إلى سيناء من خلال نقل منظم مبرمج ومحمي من جماعة الإخوان حماية ناعمة.

وأضاف خالد عكاشة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذه العناصر الارهابية التي ذهبت إلى سيناء أصبحت هي الحلفاء الرئيسيين لحزب الحرية والعدالة، من خلال المقر الرسمي، وسط مدينة العريش، لافتًا إلى أن كل أهالي مدينة العريش كانوا يرون تمامًا هذه العناصر وهي ذاهبة لاجتماع مع محمد البلتاجي وخيرت الشاطر، للتنسيق معه عملية خطف الجنود.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.