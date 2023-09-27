الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى بعد توقيع نموذج تزكية السيسى: ندعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية

النائب ناصر عطية
النائب ناصر عطية

وقّع النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر لقيادة المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جموع المصريين.

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أول توكيل رسمى لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها

وقال النائب ناصر عطية في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها، وذلك نتيجة لما شهدته من إنجازات كبيرة ومشروعات تنموية عملاقة ساهمت في نهوضها وتقدمها.

ردًا للجميل الذي قدمه للوطن

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، يأتي ردًا للجميل الذي قدمه للوطن، وتابع: "الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها، وأنقذها من مخططات شيطانية خبيثة".

واختتم: "الرئيس السيسي تولى حكم مصر في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك تغلب على التحديات والصعوبات، ونهض بها، ودشن فيها أكبر المشروعات التنموية التي ساهمت في نهوضها".

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بالتالي : 

1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.

5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

6 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.

9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

10 - إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.

12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.

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