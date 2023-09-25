الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول توكيل رسمى لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرض الإعلامي أحمد موسى صورًا لأول توكيل رسمي من أجل تأييد الرئيس السيسي؛ للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، من قبل رئيس حزب المصريين الأحرار د.عصام خليل، الذي يظهر من خلاله نموذج التوكيل، وكل البيانات الخاصة بالنموذج. 

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمُذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء الإثنين، إن عصام خليل قدم أول توكيل رسمي من أجل تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال الشهر العقاري.

أضاف أن أي شخص يستطيع الانتقال إلى الشهر العقاري، وتوكيل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين بدأوا في التوافد على مكاتب الشهر العقاري خلال الساعات الماضية، وتحديدًا بعد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، من أجل تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

الانتخابات الرئاسية صدى البلد عصام خليل على مسئوليتي

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