الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المصريين الأحرار": العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح (فيديو)

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح، فعملية الإدارة للهيئة الوطنية للانتخابات ده ضلع مهم جدًا، وكذلك الإعلام والتوعية ببرامج المرشحين.

وأضاف خليل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الإثنين، أن الإعلام المصري سيكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين من أجل المواطن، لأن عملية اختيار رئيس جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مهمة جدًا في تاريخ الدول، وبالذات في دولة بحجم مصر.

هناك طابور خامس يزيد الأزمة سوءًا

وأوضح رئيس الحزب أننا كمواطنين سوف نأخذ العملية بجدية، وهذا ضلع من الأضلاع المهمة جدًا، منوهًا بأن هناك طابورًا خامسًا يزيد الأزمة سوءًا، وسوف يزيد ذلك خلال الأيام المقبلة، مثلما نرى الأزمات المصطنعة في أسعار السلع، والتعطيل في المرور، ومنها الزحمة التي نشهدها في الطرق على عكس الطبيعي.

وتابع: "أهل الشر موجودين ومش ساكتين، ومن مصلحتهم أن المواطن لا يشارك في العملية الانتخابية، وبالتالي بأقول لازم المواطن يشارك برأية أيًا كان هو إيه".

رئيس حزب المصريين الأحرار العملية الانتخابية أضلاع للنجاح الدكتور عصام خليل الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (فيديو)

فئات لا يحق لها التصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

"المؤتمر": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تصنع المستقبل والأجيال ستحاسبنا عليه

"السفيرة عزيزة" يرصد ضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية (فيديو)

جينيسيس للأبحاث: حكومة أرمينيا لا تستطيع فعل شىء بشأن الوضع فى كاراباخ

مَن يدير عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات؟

أستاذ اقتصاد يتحدث عن أبرز ملامح التعاون بين البنك الآسيوى ومصر (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المعلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو)

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى