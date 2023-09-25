"المصريين الأحرار": العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح (فيديو)

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح، فعملية الإدارة للهيئة الوطنية للانتخابات ده ضلع مهم جدًا، وكذلك الإعلام والتوعية ببرامج المرشحين.

وأضاف خليل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الإثنين، أن الإعلام المصري سيكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين من أجل المواطن، لأن عملية اختيار رئيس جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مهمة جدًا في تاريخ الدول، وبالذات في دولة بحجم مصر.

هناك طابور خامس يزيد الأزمة سوءًا

وأوضح رئيس الحزب أننا كمواطنين سوف نأخذ العملية بجدية، وهذا ضلع من الأضلاع المهمة جدًا، منوهًا بأن هناك طابورًا خامسًا يزيد الأزمة سوءًا، وسوف يزيد ذلك خلال الأيام المقبلة، مثلما نرى الأزمات المصطنعة في أسعار السلع، والتعطيل في المرور، ومنها الزحمة التي نشهدها في الطرق على عكس الطبيعي.



وتابع: "أهل الشر موجودين ومش ساكتين، ومن مصلحتهم أن المواطن لا يشارك في العملية الانتخابية، وبالتالي بأقول لازم المواطن يشارك برأية أيًا كان هو إيه".