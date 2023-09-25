الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الرئيس السيسي وفر الأمان للمواطنين (فيديو)

المواطنة إسراء
المواطنة إسراء

الكثير من المشروعات تم تنفيذها خلال السنوات الماضية تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ثورة 30 يونيو، وكان من أهمها شبكات الطرق التي وفرت الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين، التقت "الدستور" المواطنين للحديث عن الإنجازات التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية.

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قالت" إسراء" مواطنة مصرية، إنها تدعم وتؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما شاهدت حجم المشاريع الضخمة التي نُفذت في مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس، وذكرت أنها استفادة كثيرًا من مشاريع الطرق التي نُفذت خلال السنوات الماضية، حيث وفرت لها الكثير من الوقت والمجهود أثناء التنقل.

وأضافت أنها الآن تشعر بالأمان أثناء تنقلها، وذلك لم يكن موجود قبل تولى الرئيس حكم البلاد، حيث كانت الفوضى هي المسيطرة في الشوارع ولم يكن هناك أمان في الشوارع، لكن الآن وبفضل الرئيس أصبحت مصر أمنة، لذلك تؤيد وتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال المشاريع في مصر.

https://youtube.com/shorts/MLC1HmqhYXQ?si=0Dv0f0foGXqwwrkc

 

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