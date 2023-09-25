رئيس "المصريين الأحرار" يحرر أول توكيل لترشح السيسى للرئاسة

حرر د.عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، مؤسس"الحملة الحزبية الشعبية" توكيلًا لترشيح الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024/2030، ليكون أول توكيل رسميًا لترشيح الرئيس للرئاسة، وذلك بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.

ووجه خليل التحية والتقدير للرئيس السيسي علي جهوده الرامية لخدمة الوطن والعمل وحفظ أمنه واستقراره، مشددًا على أن المصريين الأحرار صف واحد خلف القيادة الرشيدة لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة قادرة وعظيمة.

الحملة الحزبية الشعبية

أكد خليل أن الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس واعتباره مرشحًا رئاسيًا لـ حزب المصريين الأحرار تبذل كل جهد بكافة ربوع الجمهورية للعمل علي أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين لتأسيس حملة شعبية معبرة عن محبة المصريين لرجل أمين في عمله وجدير بثقة الشعب العظيم.