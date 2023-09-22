الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": أطلقنا حملة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب قام بعمل حملة على أربع مراحل، والمرحلة الأولى تشمل التمهيد للحملة وتنظيمها لانطلاق حملة شعبية متكاملة، وذلك من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم.

دعم الرئيس في الانتخابات 

وأكد الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة التي تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر كانت مرحلة انتقالية، حيث شهدت مصر الكثير من مظاهر التنمية سواء مستوى المجتمع الداخلي أو على مستوى العلاقات الخارجية الدولية.

وأضاف في حديثه، أن المواطنين المصريين يستطيعون الانضمام لهذه الحملة حتى وإن كانوا غير راغبين في الانضمام للحزب ذاته، وذلك لأن هذه الحملة هدفها الأساسي توعية المواطنين بما يحدث في المجتمع بكل شفافية.

وتابع: "جزء من هذه الحملة سيتابع سير العملية الانتخابية الخاصة بالمصريين خارج حدود الوطن، كما أن الحملة ستشارك أيضًا في عملية تنظيم سير العملية الانتخابية".

توعية المواطنين 

واستطرد: "تم عمل الكثير من الدورات التدريبية وفق تصنيف الفئات المنضمة للحملة، مثل الدورات الخاصة بالتعامل مع المواطنين وتقبل الآراء المختلفة".

وذكر أن التدريب في المرحلة الأولى كان مركزيًا، وهناك فرق من المحافظة سوف تتجه إلى كافة المحافظات المصرية من أجل تفعيل مبدأ المشاركة في الانتخابات، وذلك لأن المشاركة بمثابة مسئولية وطنية ودستورية، لذا الحملة تهدف لرفع الوعي، ثم توصيل المعلومات بشكلها الصحيح إلى المواطنين.

دعم الرئيس في الانتخابات عصام خليل المصريين الأحرار الانتخابات المقبلة اكسترا نيوز

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