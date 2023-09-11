الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يعزى الشعب الليبى فى ضحايا إعصار دانيال

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة د.عصام خليل عن خالص تضامنه مع دولة ليبيا الشقيقة في مصابها الأليم جراء إعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد.

وتقدم حزب "المصريين الأحرار" باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصري ببالغ العزاء والمواساة للدولة الليبية الشقيقة في ضحايا الاعصار، مع دعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تعبر ليبيا تلك الأزمة بسلام ويحفظ بلادنا وأشقائنا من كل سوء.

كما وجّه د.عصام خليل رئيس الحزب بتأسيس غرفة عمليات بمحافظة مطروح بقيادة سلطان الشيخ أمين الحزب بالمحافظة، وعضو الهيئة العليا؛ لمتابعة مجريات الساحة وتبعات الحالة في الأراضي الليبية، والمساعدة بما يتسنى من إمكانيات.

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«المصريين الأحرار» يكلف فتحى حارون بأمانة المنوفية

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«المصريين الأحرار» يكلف فتحى حارون بأمانة المنوفية

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف فتحى عبدالعزيز السيد عبدالعزيز حارون أمينًا لمحافظة المنوفية، وصدق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب علي القرار.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته، وأيضًا لائحة النظام الأساسى للحزب.

ويشغل أمين محافظة المنوفية لحزب المصريين الأحرار فتحى عبدالعزيز السيد حارون، منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال المنوفية من 2018 حتى الآن، كما عمل رئيسًا اللجنة النقابية لدورة 2018 /2022 وأيضًا وكيلًا النقابة العامة للبترول لذات الدورة، كما كان ممثلًا عن عمال البترول فى دولة الصين عام 2020، ومدير إدارة بشركة غاز مصر، وشغل عضوية اللجنة الإدارية المعينة عام ٢٠١١-٢٠١٨ وأيضًا مؤسس اللجنة النقابية 2011.

وهو مؤسس صندوق التكافل للعاملين بشركة غاز مصر، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية، ومنها إدارة وأساليب ومهارة قادة المستقبل، الأساليب الابتكارية فى تشخيص وحل المشكلات، والأساليب الحديثة فى إدارة الموارد البشرية، وإدارة الأزمات، واستراتجيات إدارة التغير وغيرها.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل دولة ليبيا الشعب المصري غرفة عمليات مطروح

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